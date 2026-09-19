Aseguran 95 especies exóticas en carretera de Chihuahua

En un operativo conjunto de inspección y vigilancia sobre la Carretera Federal 45, elementos de la Guardia Nacional e inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lograron el aseguramiento de 95 ejemplares de vida silvestre que eran transportados de manera ilegal a bordo de un camión de pasajeros en el tramo Ciudad Juárez–Chihuahua.

En #Chihuahua, rescatamos 75 tarántulas de patas rojas y 20 ejemplares de tortuga pecho quebrado mexicana, que eran transportados ilegalmente en cajas de plástico en un camión de pasajeros.



Ambas especies son endémicas y están protegidas por la legislación mexicana; personal de… pic.twitter.com/Vul2i1SEyA — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 18, 2026

La intervención se derivó de un reporte recibido mediante el sistema de emergencias 911, lo que permitió la localización y detención de la unidad de transporte en un puesto de revisión carretero ubicado en las inmediaciones de la zona de Samalayuca.

Durante la revisión física del autobús, las autoridades hallaron en condiciones precarias 75 tarántulas de patas rojas, las cuales se encontraban embaladas en bolsas individuales dentro de cajas plásticas, y 20 tortugas pecho quebrado mexicanas almacenadas en contenedores tipo rejas de plástico.

Inspectores de la Profepa confirmaron que ambas especies son endémicas del territorio nacional y cuentan con estatus de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la tarántula categorizada como especie amenazada y la tortuga sujeta a protección especial.

De igual forma, ambos ejemplares se encuentran regulados bajo el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para regular su tráfico internacional.

Debido a que los poseedores no acreditaron la legal procedencia de la fauna y a que varios especímenes mostraban signos de deterioro físico, el personal federal procedió al aseguramiento de la mercancía y emitió el peritaje técnico en apoyo al Ministerio Público Federal.

Por su parte, los efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a dos personas implicadas en el traslado ilícito, poniéndolas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Los animales rescatados fueron trasladados a una clínica veterinaria especializada para su valoración biológica, resguardo y custodia temporal hasta que se determine su destino final.