Aseguran 800 mil litros de combustible en Puebla

El operativo contra el mercado ilícito de hidrocarburos dejó un decomiso con un valor estimado de casi 17 millones de pesos.

Elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Petróleos Mexicanos, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Huejotzingo, logrando el aseguramiento de aproximadamente 800 mil litros de combustible ilegal y unidades de transporte abastecidas.

La intervención judicial se derivó de labores de investigación previas orientadas a combatir el mercado ilícito de hidrocarburos y la delincuencia organizada. El operativo se desplegó en una propiedad utilizada por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos, donde se realizaba el almacenamiento no autorizado de combustible.

Durante la inspección, las autoridades federales aseguraron tres tractocamiones que contaban con sus respectivos tanques cargados de producto líquido, un tractocamión color verde equipado con un tanque de almacenamiento con capacidad estimada de 20 mil litros, otro tractocamión color blanco acoplado a un tanque con capacidad estimada de 39 mil 500 litros y otro segundo tractocamión color blanco con un tanque de almacenamiento con capacidad estimada de 20 mil litros.

Asimismo, peritos de la Fiscalía General de la República recolectaron muestras de líquidos de tonalidades oscura y ámbar para someterlas a estudios periciales que determinen su origen y composición. En el lugar también se decomisó equipo de cómputo, entre computadoras portátiles y unidades centrales de procesamiento, junto con documentación diversa integrada a la carpeta de investigación.

El valor comercial del producto asegurado y los activos decomisados se estimó en 16 millones 851 mil pesos. Tras finalizar las diligencias periciales y del Ministerio Público Federal, el predio fue sellado y quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.