Un total de 71 ejemplares de vida silvestre, entre ellos 70 tortugas y un camaleón, fueron asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante revisiones realizadas en un puesto carretero de Chihuahua.

Los animales eran transportados sin documentos que acreditaran su legal procedencia y estaban ocultos en tres cajas de paquetería de una empresa de autobuses, con destino a Ciudad Juárez.

Gracias al reporte de @Defensamx1, rescatamos 71 ejemplares de vida silvestre que eran transportados en tres cajas, en condiciones inadecuadas, sin documentación que acreditara su legal procedencia. La Procuraduría gestionará el destino final adecuado de los animales asegurados e interpondrá las denuncias penales correspondientes. 👉🏼 Conoce más: https://t.co/PRcmfq5nTO — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) November 24, 2026

El primer hallazgo ocurrió el 10 de noviembre, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detectó una caja que contenía 51 tortugas. Los ejemplares estaban escondidos entre calcetines y vasijas de barro.

Al día siguiente, durante otra inspección, las autoridades localizaron un segundo paquete con 19 tortugas que también eran trasladadas de manera irregular hacia la Central Camionera de Ciudad Juárez.

Posteriormente, el 13 de noviembre, fue encontrada una tercera caja que contenía un camaleón de velo, el cual estaba dentro de una bolsa identificada con una etiqueta de material plástico.

Identifican cinco especies de tortugas

De acuerdo con la identificación realizada por la Profepa, entre los ejemplares asegurados había cinco especies de tortugas:

5 tortugas casquito de Vallarta.

21 tortugas casquito cora.

15 tortugas casquito escorpión.

18 tortugas jalisciences de pecho quebrado.

9 tortugas de pecho quebrado mexicana.

La dependencia informó que dos ejemplares de casquito cora fueron encontrados muertos al momento de la intervención.

Algunas especies están en peligro de extinción

La autoridad ambiental señaló que las tortugas casquito de Vallarta y casquito cora se encuentran en peligro de extinción, mientras que las especies casquito escorpión y pecho quebrado mexicana están sujetas a protección especial.

Además, los ejemplares asegurados y el camaleón de velo están incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Profepa presentará denuncias penales

Tras el aseguramiento, la Procuraduría informó que realizará las gestiones necesarias para determinar el destino adecuado de los animales y garantizar su resguardo.

Asimismo, anunció que presentará las denuncias penales correspondientes por el traslado de los ejemplares sin documentación que acreditara su procedencia legal.