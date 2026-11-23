Semar y ANAM decomisaron 7.7 kilos de metanfetamina, ketamina y cannabis en paquetes del AICM en coordinación con FGR, SSPC y Correos de México.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró 7.7 kilogramos de metanfetamina, ketamina y derivados de cannabis que se encontraban ocultos en distintos envíos postales dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad de México a través de su cuenta oficial, el operativo y posterior aseguramiento se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Correos de México.

Procedencia, destinos y revisiones en la terminal aérea

Según el reporte oficial de las autoridades federales, los paquetes en los que se ocultaban las sustancias ilícitas tenían procedencia de Estados Unidos y España, mientras que otros envíos tenían como destinos Chipre, Chile y Argentina.

La detección de los 7.7 kilogramos de metanfetamina, ketamina y derivados de cannabis se realizó mediante el uso de equipos de rayos X y revisiones o inspecciones físicas aplicadas a los envíos postales en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Combate al narcotráfico y seguridad logística

Con la intervención conjunta de la Semar, la ANAM, la FGR, la SSPC y Correos de México, las autoridades buscan frenar el traslado de sustancias ilícitas a través de rutas postales internacionales que conectan o transitan por la terminal aérea capitalina, manteniendo los controles de inspección sobre la paquetería y correspondencia sujeta a revisión en el AICM.