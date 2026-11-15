Aseguran 60 rieles robados y detienen a tres en Nayarit

Tres personas fueron detenidas en Ahuacatlán con material ferroviario de Ferromex y equipo presuntamente usado para desmantelar vías

Tres hombres fueron detenidos en el municipio de Ahuacatlán, Nayarit, por su presunta participación en el robo de material ferroviario. Durante el operativo, las autoridades aseguraron maquinaria especializada, vehículos y un total de 60 rieles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Nayarit informó que el aseguramiento ocurrió durante un dispositivo de vigilancia instalado sobre la carretera Marquezado, luego de activarse un operativo antibloqueo derivado de recientes balaceras registradas en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el reporte oficial, durante los recorridos de vigilancia los agentes detectaron un tractocamión que transportaba 32 rieles de vías férreas, presuntamente sustraídos momentos antes.

En el vehículo viajaban tres hombres identificados como Martín N. N., Luis David N. N. y Christian N. N., quienes fueron detenidos por los elementos de seguridad.

El tractocamión asegurado es de la marca International, modelo 9200i SBA 6x4, año 2002, color blanco y con placas de circulación del Estado de México. También quedó bajo resguardo el remolque que transportaba el material ferroviario.

Aseguran maquinaria y un vagón con material ferroviario

Como parte de las acciones, las autoridades localizaron un camión tipo grúa High Rail, marca Mack Trucks, modelo CL733, color blanco y con placas del estado de Guanajuato. La unidad estaba identificada con la razón social Desarrollo Ferroviarios Palacios (DEFEPA) y transportaba 36 bases de concreto.

Además, encontraron un vagón de color café marrón que contenía otros 28 rieles ferroviarios, seis pares de llantas y cinco chasis.

Con los 32 rieles encontrados en el tractocamión y los 28 localizados en el vagón, el aseguramiento sumó 60 rieles ferroviarios. Los materiales quedaron bajo custodia y vigilancia para su posterior entrega a Ferromex.

La SSPC de Nayarit informó que tanto los tres hombres como los vehículos y materiales asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.