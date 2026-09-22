Aseguran 531 botellas de alcohol adulterado en Guanajuato

La presencia de nombres comerciales entre los productos asegurados no implica responsabilidad de las empresas propietarias de las marcas

Un cateo realizado en un inmueble de la colonia Paseos del Miravalle, en León, Guanajuato, permitió el aseguramiento de 531 botellas de bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas o apócrifas, como parte de una investigación relacionada con afectaciones reportadas entre consumidores.

La diligencia fue ejecutada por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con la colaboración del Consejo Regulador del Tequila. Los productos quedaron bajo resguardo para determinar su procedencia, composición y posible ruta de distribución.

Aseguran botellas de diferentes marcas y presentaciones

Durante la inspección fueron localizadas 216 botellas de Centenario Añejo, 192 de Maestro Dobel Diamante y 102 de 1800 Cristalino Añejo. También se aseguraron 13 botellas de Don Julio 70 Cristalino, cinco de Don Julio Añejo, dos de Siete Leguas y una de Buchanan’s.

Parte de las bebidas se encontraba distribuida en cajas: las botellas de 1800 Cristalino estaban repartidas en 17 cajas, las de Centenario Añejo en 18 y las de Maestro Dobel Diamante en 16.

Las autoridades deberán analizar el contenido, así como revisar etiquetas, sellos, envases y marbetes para establecer si las botellas fueron rellenadas, falsificadas o alteradas con sustancias distintas a las autorizadas.

La presencia de nombres comerciales entre los productos asegurados no implica responsabilidad de las empresas propietarias de las marcas, debido a que una de las líneas de investigación contempla la posible utilización de envases y etiquetas apócrifas.

Investigación sigue ruta de alcohol presuntamente adulterado

El operativo se enmarca en las investigaciones iniciadas después de reportarse personas afectadas por el consumo de bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas en Guanajuato.

Entre los antecedentes se encuentra una intoxicación masiva ocurrida durante una fiesta de 15 años celebrada en junio en la comunidad Puerto de Valle, municipio de Salamanca. El caso dejó cuatro personas fallecidas y decenas de asistentes con síntomas como dolor de cabeza, visión borrosa, vómito, hipotermia y somnolencia.

Los estudios practicados entonces confirmaron una concentración elevada de metanol, compuesto altamente tóxico que puede ocasionar daños neurológicos, pérdida de la visión e incluso la muerte.

Las autoridades informaron desde ese momento que habían identificado parte de la procedencia y la ruta de distribución de la bebida. No obstante, será mediante los nuevos peritajes como se determinará si las botellas aseguradas en León contienen metanol y si están directamente relacionadas con las intoxicaciones registradas en Salamanca.

FGR continuará con las investigaciones

Debido a que los posibles delitos corresponden al ámbito federal, la Fiscalía de Guanajuato remitió las 531 botellas y las actuaciones ministeriales a la Fiscalía General de la República.

La autoridad federal deberá continuar con los análisis y establecer posibles responsabilidades por la elaboración, almacenamiento o distribución de las bebidas. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este cateo ni se ha revelado la identidad del propietario del inmueble.