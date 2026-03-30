Aseguran 52 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

Al menos siete personas fueron detenidas tras un cateo federal en un predio del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo

Más de 50 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por autoridades federales durante un operativo realizado en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo, donde además siete personas fueron detenidas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la intervención se llevó a cabo tras recibir denuncias anónimas que alertaban sobre la presencia de pipas sin rotular, así como un fuerte olor a combustible en un inmueble de la zona.

Derivado de estos reportes, se solicitó y obtuvo una orden de cateo que fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante la diligencia, las autoridades federales lograron el aseguramiento de aproximadamente 52 mil litros de hidrocarburo, entre los que se encontraban cerca de 30 mil litros de gas natural.

Además, en el lugar fueron localizados diversos vehículos presuntamente utilizados para el traslado ilegal del combustible, entre ellos 11 semirremolques, cuatro tractocamiones, dos remolques y un dolly.

En el inmueble también fueron detenidas siete personas que se encontraban en el sitio al momento del operativo.

El predio fue asegurado y sellado por la FGR, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen y destino del combustible asegurado, así como posibles vínculos con redes de distribución ilegal.