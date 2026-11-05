Aseguran $43 millones en efectivo al capturar a líder en CDMX

Autoridades federales aseguraron este miércoles $43 millones de pesos en efectivo durante un cateo que derivó en la detención de un líder criminal apodado 'El Chino' en Ciudad de México.

A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que este despliegue se registró en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico aseguró más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. En esta acción fue detenido Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de una organización criminal y relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas. También se aseguraron droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación. Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México y de @SSC_CDMX. Las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan. Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2026

Capturan a 'El Chino' líder de red de lavado de dinero en operativo

Durante el operativo también fue detenido Bojun “N”, identificado por las autoridades como presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada con una organización criminal con operaciones en ciudades como Tijuana (Baja California) y Cancún (Quintana Roo).

De acuerdo con la información difundida por las dependencias federales, el detenido estaría relacionado con actividades de lavado de dinero, extorsión a comerciantes y tráfico de personas.

Autoridades señalaron que durante el cateo también fueron aseguradas drogas, cartuchos, vehículos y documentación presuntamente relacionada con la investigación.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSCCDMX)