Aseguran 400 toneladas de pescado ilegal en junio

El decomiso masivo impactó principalmente a 11 entidades con alta actividad pesquera y comercial, como Baja California, Colima, Sinaloa y Nayarit, entre otros

Un total de 462 toneladas de producto pesquero de procedencia ilícita fueron retenidas de manera precautoria durante el mes de junio de 2026, tras una serie de operativos desplegados en 19 estados del país, según informó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

El decomiso masivo impactó principalmente a 11 entidades con alta actividad pesquera y comercial: Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Para lograr estos resultados, oficiales federales de pesca adscritos al órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) llevaron a cabo un despliegue operativo que incluyó:

1,216 recorridos terrestres.

1,137 labores de verificación.

236 trayectos acuáticos de vigilancia.

236 actas de inspección levantadas.

Además del aseguramiento del producto, la autoridad reportó la incautación de 1,436 artes de pesca no permitidas, 24 vehículos, 17 embarcaciones menores y nueve motores fuera de borda. Asimismo, tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por presuntas violaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS).

Con estas acciones, el Gobierno de México busca frenar el furtivismo, resguardar el aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas y garantizar la competitividad del sector alimentario nacional.

Para incentivar la participación ciudadana en el combate a la pesca clandestina, la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Conapesca mantiene habilitados el canal de denuncias a través de la línea telefónica 669 915 6913 (disponible las 24 horas del día) y el portal oficial sidepi.conapesca.gob.mx.