Un ciudadano estadounidense fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en el Puente Internacional Los Algodones, en Mexicali, Baja California, luego de que durante una inspección a su vehículo fueran localizados 400 cartuchos para arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2026, cuando el personal federal realizó una revisión física a un automóvil procedente de Arizona, Estados Unidos.

El 25 de noviembre de 2026, personal de la Guardia Nacional, al realizar la inspección física a un vehículo procedente de Arizona, E.U.A. en el Puente Internacional “Los Algodones” del municipio de Mexicali, B.C., detuvo a una persona de nacionalidad estadounidense, asegurándole 400 cartuchos para arma de fuego (200 Cal. .50” y 200 Cal. 7.62 mm), 10 cintas metálicas para cartuchos, 5 contenedores y un vehículo. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mexicali, B.C., para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. Durante la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado la detención de 1,290 personas en los pasos fronterizos de las 32 aduanas del país donde la Secretaría de la Defensa Nacional tiene presencia, por transportar de manera ilegal 511 armas de fuego, 297,207 cartuchos de diferentes calibres y 2,657 cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 27, 2026

Durante la inspección, los agentes localizaron 200 cartuchos calibre .50 y otros 200 calibre 7.62 milímetros, además de 10 cintas metálicas para cartuchos y cinco contenedores.

También fue asegurado el vehículo en el que se transportaba el material, mientras que el conductor, de nacionalidad estadounidense, quedó detenido.

La persona y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mexicali, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Reportan decomisos en cruces fronterizos

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la actual administración el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han detenido a mil 290 personas en los pasos fronterizos de las 32 aduanas del país donde la Secretaría de la Defensa Nacional tiene presencia.

Estas detenciones se relacionan con el transporte ilegal de armamento y municiones. En conjunto, las autoridades han asegurado 511 armas de fuego, 297 mil 207 cartuchos de diferentes calibres y 2 mil 657 cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.