Aseguran 39 mil litros de diésel en cateos en Durango

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas ni ha precisado si los dos cateos guardan relación entre sí

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un arma de fuego, cargadores, cartuchos y cerca de 39 mil litros de diésel durante dos cateos realizados en distintos inmuebles de Durango y Gómez Palacio.

Las diligencias fueron ejecutadas como parte de investigaciones por posibles delitos federales relacionados con la posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y el almacenamiento irregular de hidrocarburos.

Cateo en Durango deriva de reporte de la Guardia Nacional

El primer operativo se realizó en un inmueble de la ciudad de Durango, luego de que un elemento de la Guardia Nacional reportara la posible comisión de actividades ilícitas en el lugar.

Con los datos reunidos durante la investigación, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo una orden judicial para ingresar a la propiedad, con apoyo de agentes de la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la inspección fueron asegurados un arma de fuego, 13 cargadores, 66 cartuchos útiles de distintos calibres, tres radios de comunicación y un portacredencial perteneciente a una institución de seguridad.

Los objetos quedaron bajo resguardo de la autoridad federal y serán sometidos a peritajes para establecer su procedencia y determinar si están relacionados con otros hechos delictivos.

Decomisan cerca de 39 mil litros de diésel en Gómez Palacio

En una segunda intervención, realizada en un inmueble ubicado sobre la carretera a Bermejillo, en Gómez Palacio, las autoridades localizaron aproximadamente 39 mil litros de diésel almacenados en el lugar.

La diligencia forma parte de una carpeta de investigación por posibles violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Además del combustible, los agentes aseguraron tres tanques de almacenamiento, una bomba con pistola despachadora y el inmueble donde se encontraba la infraestructura.

Las investigaciones son encabezadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional, que deberá establecer el origen del diésel, la propiedad del armamento y la identidad de las personas vinculadas con ambos inmuebles.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas ni ha precisado si los dos cateos guardan relación entre sí.

Ambas carpetas permanecen abiertas, por lo que no se descartan nuevas diligencias, aseguramientos o detenciones conforme avancen los peritajes y las investigaciones ministeriales.