Aseguran 33,000 litros de hidrocarburo en Jalisco

Autoridades localizaron una toma clandestina en las inmediaciones del municipio de Tlajomulco, lo que derivo la apertura de una carpeta de investigación

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron una toma clandestina de combustible y una pipa, la cual venía adaptada con un tanque de 33,000 litros de hidrocarburo en el estado de Jalisco.

Ante esto, personal de la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por este delito federal.

De acuerdo con las autoridades, los militares encontraron esta toma en las inemediaciones de la colonia Quinta Jesu, en el municipio de Tlajomulco, en el ya mencionado estado.

“En esta acción la Defensa no reportó detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda”, añadió la FGR.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.