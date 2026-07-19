Aseguran 30,000 litros de huachicol en Guanajuato

En un operativo conjunto, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de un depósito clandestino que almacenaba 30 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita. El hallazgo ocurrió en plena zona centro de Villagrán, Guanajuato.

La intervención de los cuerpos de seguridad se registró sobre la calle Ana María Manríquez, luego de que vecinos de la zona reportaran a las líneas de emergencia un intenso olor a combustible. Al arribar al sitio para una inspección, las autoridades localizaron una manguera negra parcialmente enterrada que conectaba directamente con una cisterna subterránea habilitada de forma ilegal.

Zona habitacional en grave riesgo

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado enfatizó el alto nivel de peligrosidad que representaba este punto de almacenamiento, debido a que se encontraba rodeado de viviendas.

Las autoridades recordaron que la manipulación y el resguardo de hidrocarburos fuera de entornos industriales controlados genera un riesgo latente de explosiones, incendios y graves daños ambientales para la comunidad. Tras el hallazgo, el inmueble y el combustible fueron puestos bajo el resguardo de la autoridad competente para dar inicio a las investigaciones de ley.

El balance del combate al robo de combustible

Este golpe al mercado ilícito de carburantes forma parte de la estrategia permanente contra el robo de hidrocarburos en la entidad. De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, entre el 26 de septiembre de 2024 y el 30 de junio de 2026, las fuerzas de seguridad en Guanajuato han logrado decomisar:

Más de 6.9 millones de litros de hidrocarburos y diversas sustancias derivadas.

Un golpe financiero a la delincuencia estimado en 167 millones de pesos.