Aseguran 266 máquinas tragamonedas ilegales tras cateos en CDMX

La SSPC, FGR y la SSC confiscaron equipos, dinero y monitores mediante inspecciones administrativas y cinco órdenes de cateo.

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación enfocados en combatir el funcionamiento de establecimientos irregulares y máquinas de juego sin licencia, autoridades federales y capitalinas desplegaron un operativo metropolitano coordinado que derivó en el decomiso de 266 máquinas tragamonedas en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.

La acción conjunta fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), en estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local.

Derivado de datos de prueba recabados en indagatorias previas, un juez libró cinco órdenes de cateo que fueron ejecutadas bajo la conducción del Ministerio Público Federal. El despliegue policial simultáneo se rigió bajo estrictos protocolos de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Alcaldía Cuauhtémoc

En intervenciones realizadas sobre la calle López, en la colonia Centro, las autoridades aseguraron unidades de procesamiento central (CPU), monitores, sistemas de videovigilancia, máquinas de peluches tipo garra y decenas de dispositivos tipo pinball y tragamonedas.

Alcaldía Iztapalapa

En inmuebles ubicados en la colonia San José Aculco, específicamente en calles como Santa María la Purísima y Cosmógrafos, se confiscaron equipos con juegos integrados, muebles de escritorio, pantallas, dinero en efectivo y máquinas barredoras.

Adicionalmente, con el respaldo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la SAF, se implementaron ocho inspecciones administrativas en puntos estratégicos de la alcaldía Cuauhtémoc, tales como Arcos de Belén, la Glorieta de los Insurgentes, Plaza San Rafael, Corregidora, San Cosme, Rosario y Manzanares.

Durante estas revisiones, los encargados de los establecimientos no lograron comprobar la legal procedencia de las unidades de juego, lo que motivó el aseguramiento administrativo de 103 máquinas adicionales.

En total, el operativo culminó con la confiscación de 163 máquinas mediante cateos judiciales y 103 en visitas de verificación, sumando 266 dispositivos retirados de circulación, además de equipo de cómputo y efectivo. Todo lo incautado quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes, reafirmando el compromiso interinstitucional de inhibir actividades ilícitas y proteger el tejido social en las juventudes del país.