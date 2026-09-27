Aseguran 249 kilos de cocaína y fentanilo en garita de Otay

Autoridades aseguraron 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en un doble fondo de un tractocamión en la garita de Otay

Autoridades aseguraron 249 kilos de cocaína y fentanilo durante una inspección en la garita de Otay, en Tijuana, Baja California, donde también fue detenido el conductor de un tractocamión.

El aseguramiento se realizó durante un operativo coordinado entre personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Defensa, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la Garita de Otay, Tijuana, Baja California, personal de @AduanasMx, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, y con apoyo del binomio canino “Chocolate”, aseguró 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en un doble fondo de la caja de un tractocamión.… pic.twitter.com/FDZFzsC8KI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 26, 2026 Durante la revisión del tractocamión, elementos de seguridad contaron con el apoyo del binomio canino “Chocolate”, que permitió localizar un compartimento oculto en la caja de la unidad. En el doble fondo fueron encontrados 195 paquetes con presunta droga, de los cuales 184 contenían cocaína y 11 fentanilo. Detienen al conductor del tractocamión Tras localizar el cargamento, las autoridades detuvieron al conductor del vehículo. Tanto la persona como la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de las labores de inspección y vigilancia implementadas en los puntos fronterizos para combatir el tráfico de drogas. La coordinación entre las instituciones de seguridad y aduanas busca fortalecer las revisiones en las zonas fronterizas y contribuir a la identificación de cargamentos vinculados con actividades ilícitas.