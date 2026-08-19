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Aseguran 245 kilos de metanfetamina en el AICM

Por: Ángeles Núñez

18 Agosto 2026, 14:12

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Autoridades aseguraron 245 kilos de metanfetamina ocultos en ocho contenedores y 18 paquetes de hoja de coca en el AICM.

Aseguran 245 kilos de metanfetamina en el AICM
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Autoridades aseguraron 245 kilos de metanfetamina durante un operativo de inspección y vigilancia realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La droga fue localizada oculta en ocho contenedores como parte de las labores efectuadas por personal de Aduanas y la Secretaría de Marina (Semar) en la terminal aérea.

Canino detecta droga durante inspección

En el operativo participó Max IV, un agente canino especializado en la detección de narcóticos, quien apoyó al personal de seguridad en las labores de revisión dentro del aeropuerto.

Durante las inspecciones, las autoridades localizaron los ocho contenedores que ocultaban los 245 kilos de metanfetamina.

Además del aseguramiento de la metanfetamina, Max IV detectó 18 paquetes de hoja de coca en el equipaje de una pasajera procedente de Perú.

El hallazgo forma parte de las acciones de inspección y vigilancia implementadas en la Aduana del AICM para detectar posibles sustancias ilícitas que ingresen o sean transportadas a través de la terminal aérea.

El aseguramiento fue informado por el Gabinete de Seguridad, que destacó la participación de las autoridades aduaneras y de la Secretaría de Marina en estas labores.

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