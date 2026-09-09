Aseguran 200 litros de metanfetamina en Baja California Sur

Efectivos ubicaron una camioneta en la que hallaron 13 cajas de cartón de fertilizante orgánico, con 52 bidones que contenían metanfetamina líquida

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia para impedir la producción y distribución de drogas, en Baja California Sur, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos, aseguraron metanfetamina y detuvieron a un hombre.

Al realizar recorridos de seguridad en la colonia Centenario del municipio La Paz, en Baja California Sur, los efectivos ubicaron una camioneta de color plateado a la que le marcaron el alto para realizarle una inspección de seguridad.

Como resultado, hallaron 13 cajas de cartón de fertilizante orgánico, con 52 bidones que contenían metanfetamina líquida, con un volumen total de 208 litros, por lo que el conductor fue detenido.

Por lo anterior, al hombre se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.