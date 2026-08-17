Aseguran 20 animales tras cateo por maltrato en Jalisco

Autoridades ejecutaron una orden de cateo en Villas de San Gilberto para poner a salvo a los animales que sufrían de maltrato.

Durante un cateo realizado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se resguardaron un total de 20 animales, entre perros y gatos.

El operativo se realizó en un domicilio situado en el fraccionamiento Villas de San Gilberto, después de que las autoridades municipales detectaran y reportaran la presencia de muchos animales en condiciones insalubres y un posible caso de sobrepoblación.

Al lugar acudió el personal médico veterinario municipal, para constatar el estado de los animales; no obstante, no se permitió el ingreso al inmueble, por lo que se realizó la denuncia ante el Ministerio Público, que solicitó y obtuvo una orden de cateo, la misma que fuera desahogada recientemente por personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional.

En el transcurso de la intervención se localizaron ocho perros de distintas tallas y edades; también se aseguraron 12 gatos, entre los que había nueve felinos de aproximadamente un mes de edad, los mismos que fueron resguardados por la Dirección de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco para brindarles la atención debida.

Hasta el momento no se han dado detalles del estado de salud en el que se encontraban las mascotas al momento de su aseguramiento.

Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para encontrar a los presuntos responsables.