Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

Por: Diana Leyva

06 Noviembre 2025, 12:08

Suman 51 toneladas de droga asegurada en Michoacán durante la presente administración, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

La Secretaría de la Marina aseguró alrededor de 2.5 toneladas de cocaína en las costas del estado de Michoacán.

A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Pública, Omar García Harfuch se decomisaron durante una operación marítima, cuyo golpe a la delincuencia representa pérdidas de casi 1,000 millones de pesos para el narcotráfico.

Se logró el aseguramiento inicial de 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de cocaína.

La secretaría subrayó que este resultado forma parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que la institución mantiene en aguas nacionales para inhibir actividades delictivas y garantizar el Estado de derecho en zonas marinas mexicanas.

Con esto, el secretario informó que ya serían 51 toneladas de droga asegurada en el estado durante su administración.

 

