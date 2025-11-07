Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

Suman 51 toneladas de droga asegurada en Michoacán durante la presente administración, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

La Secretaría de la Marina aseguró alrededor de 2.5 toneladas de cocaína en las costas del estado de Michoacán.

A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Pública, Omar García Harfuch se decomisaron durante una operación marítima, cuyo golpe a la delincuencia representa pérdidas de casi 1,000 millones de pesos para el narcotráfico.

La Secretaría de Marina @SEMAR_mx en una operación marítima en las costas de Michoacán, aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína.

Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones… pic.twitter.com/sEwKqVyHZM — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 6, 2025

Se logró el aseguramiento inicial de 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de cocaína.

La secretaría subrayó que este resultado forma parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que la institución mantiene en aguas nacionales para inhibir actividades delictivas y garantizar el Estado de derecho en zonas marinas mexicanas.

Con esto, el secretario informó que ya serían 51 toneladas de droga asegurada en el estado durante su administración.