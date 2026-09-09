Aseguran 16 kilos de cristal en la autopista Morelia-Salamanca

Las tareas de vigilancia en las vías del estado permitieron interceptar el cargamento con valor millonario en el mercado.

Durante un operativo de inspección preventiva sobre la autopista Morelia–Salamanca, elementos de seguridad interceptaron un autobús de pasajeros y aseguraron 16.35 kilogramos de una sustancia con características del cristal, la cual se encontraba oculta dentro de una llanta de refacción en el área de equipaje.

El hallazgo de la droga, equivalente a unas 49,050 mil dosis, derivó en la detención de un individuo. Tanto el implicado como los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación; así lo informó la autoridad por medio de sus redes sociales.

Al revisar, encontramos 16.35 kilogramos de una sustancia cristalina y granulada con características similares al cristal, equivalente aproximadamente a 49 mil 050 dosis. Así detuvimos a una persona que, junto con los indicios, fue puesta a disposición de la @FGRMexico. pic.twitter.com/Qs50ksIdq5 — FSPE (@FSPE_Gto) September 7, 2026 Las autoridades estatales destacaron que este aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia en tramos carreteros, mediante las cuales se han incautado en la presente administración más de 3.26 millones de dosis de diversas sustancias, con un valor estimado de 454.8 millones de pesos.