Aseguran 130 equipos de criptominería y toma ilegal en Culiacán

El Gabinete identificó una conexión clandestina de energía eléctrica, pero no detalló cuánto tiempo operó la instalación

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal aseguraron 130 equipos para minar criptomonedas en una bodega de Culiacán, Sinaloa, donde también localizaron una conexión clandestina de energía eléctrica. En el inmueble había tres transformadores y un sistema de videovigilancia.

El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer el hallazgo el lunes 9 de noviembre de 2026, en su balance de operativos del 6 al 8 de noviembre. El informe ubicó el aseguramiento en Culiacán, sin precisar la colonia ni el día exacto de la intervención.

Transformadores y cámaras en la bodega

El inventario incluyó un transformador eléctrico y dos de tipo pedestal, además de un sistema de circuito cerrado y cuatro cámaras de videovigilancia. En las imágenes del interior se observan los equipos distribuidos junto a las paredes y un sistema de ventilación.

En instalaciones de este tipo, varios equipos realizan cálculos de forma simultánea para validar operaciones en redes de criptomonedas. Su funcionamiento requiere suministro eléctrico y genera calor, lo que explica el uso de sistemas de ventilación.

Sin cifra oficial sobre el consumo eléctrico

El Gabinete identificó una conexión clandestina de energía eléctrica, pero no detalló cuánto tiempo operó la instalación, si los equipos estaban encendidos al momento del operativo ni cuánta electricidad se habría consumido por esa vía.

El Código Penal Federal equipara al robo el aprovechamiento de energía eléctrica sin derecho ni consentimiento. En este caso, el informe federal no dio a conocer si hubo personas detenidas o si se presentó alguna imputación. Tampoco precisó qué criptomoneda se minaba ni reportó el aseguramiento de activos digitales.