Aseguran 13 toneladas de tabaco apócrifo en la CDMX

La Fiscalía General de la República aseguró 650 mil cajetillas tras realizar cateos en seis inmuebles de la capital del país.

Alrededor de 13 toneladas de productos de tabaco presuntamente apócrifos, empaquetados en cerca de 650 mil cajetillas de cigarros, además de envoltorios con marihuana, bolsas con metanfetamina y cartuchos para arma de fuego, fueron asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la ejecución de órdenes de cateo en seis inmuebles de la Ciudad de México.



La intervención judicial se llevó a cabo en predios ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, identificados como puntos estratégicos para la venta y distribución ilegal de cigarrillos. Las acciones estuvieron a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

También en las diligencias participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina) y del Área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

El despliegue de las fuerzas federales y locales se derivó de una denuncia anónima en la que se alertaba a las autoridades sobre las actividades de comercio ilícito de tabaco en dichos puntos.

Tras la localización de los narcóticos, el armamento y el cargamento ilegal de cigarrillos, los inmuebles intervenidos fueron asegurados y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la integración de la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades penales correspondientes.