Aseguran 1.5 toneladas de metanfetamina en Mazatlán, Sinaloa

Autoridades federales realizaron un importante decomiso en Mazatlán, Sinaloa, donde se aseguraron aproximadamente 1.5 toneladas de metanfetamina

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades federales realizaron un importante decomiso en Mazatlán, Sinaloa, donde se aseguraron aproximadamente 1.5 toneladas de metanfetamina.

De acuerdo con los primeros reportes, la droga se encontraba almacenada en un inmueble utilizado como centro de acopio, desde donde presuntamente se distribuía a distintas regiones.

La operación se efectuó en coordinación con fuerzas de seguridad locales, sin que se registraran enfrentamientos ni detenidos durante el cateo.

El aseguramiento representa uno de los golpes más significativos al narcotráfico en lo que va del año en la región, considerada un punto estratégico para el traslado de drogas hacia el mercado internacional.

Las autoridades informaron que el cargamento será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.