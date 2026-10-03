Aseguran 1,320 kilos de metanfetamina en Sinaloa

Elementos de seguridad decomisaron droga oculta en un vehículo de carga durante un operativo coordinado en el estado de Sinaloa.

Un importante golpe al narcotráfico fue asestado en Sinaloa tras el aseguramiento de 1,320 kilogramos de metanfetamina ocultos en un vehículo de redilas, además de la detención de una persona, como parte de los operativos de seguridad desplegados por elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con el informe de acciones relevantes presentado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la incautación se llevó a cabo en el municipio de Culiacán, donde las fuerzas federales y estatales interceptaron la unidad de carga e inspeccionaron su contenido, detectando la droga almacenada en su interior.

En el mismo balance de operaciones realizadas en la entidad, las autoridades destacaron un segundo aseguramiento en el municipio de Mazatlán. En este punto, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inspeccionaron un autobús de pasajeros, donde localizaron y aseguraron una maleta que contenía cuatro granadas y 900 cartuchos útiles.

Tanto la persona detenida, de quien no se dieron detalles como nombre o edad, como la droga, el armamento y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.