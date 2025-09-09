Asegura Sedena $6,000 millones de pesos en drogas en Durango

Según el Gabinete de Seguridad, con este aseguramiento se impidió que más de 525 millones de dosis de metanfetamina llegaran a las calles

El Gabinete de Seguridad federal informó este lunes 8 de septiembre que fuerzas federales localizaron y desmantelaron dos laboratorios clandestinos en el poblado Carricitos, Durango, utilizados para la producción de metanfetamina.

Durante el operativo, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), se aseguraron aproximadamente 21 toneladas de droga ya procesada, además de una gran cantidad de precursores químicos, entre ellos: mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.

El material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

Según el Gabinete de Seguridad, con este aseguramiento se impidió que más de 525 millones de dosis llegaran a las calles, lo que representa un golpe económico de 6 mil 532 millones de pesos al crimen organizado.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades destacaron que este decomiso es uno de los más grandes en lo que va del año y reiteraron que los despliegues en zonas de alta incidencia continuarán como parte de la estrategia contra el narcotráfico.