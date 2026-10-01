Asegura Profepa dos tucanes en el Aeropuerto de Chihuahua

Las aves fueron localizadas en una empresa de paquetería; autoridades detectaron irregularidades en documentación presentada para acreditar su procedencia legal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria dos ejemplares de tucán pico de canoa (Ramphastos sulfuratus) en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, luego de que no se lograra acreditar la legal procedencia de las aves durante una inspección realizada en el área de paquetería.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad ambiental, el hallazgo ocurrió tras un reporte emitido por elementos de la Guardia Nacional, quienes detectaron una caja de madera con ventilación en una empresa de mensajería ubicada dentro de la terminal aérea.

Ante la presencia de fauna silvestre, solicitaron la intervención de inspectores de la Profepa para verificar la situación de los ejemplares.

Durante la revisión, los inspectores confirmaron que se trataba de dos tucanes pico de canoa que portaban anillos de identificación y contaban con documentación para demostrar su posesión legal.

Sin embargo, tras analizar la información presentada, se detectaron inconsistencias e irregularidades que impidieron validar su origen y traslado conforme a la normatividad vigente.

Como resultado, la dependencia federal procedió al aseguramiento precautorio de las aves y ordenó su traslado a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) cercano a la ciudad de Chihuahua, donde permanecerán bajo resguardo y recibirán atención especializada mientras las autoridades determinan su situación jurídica y destino final.

La Profepa recordó que el tucán pico de canoa se encuentra catalogado como especie amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de estar incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que su comercialización, posesión y traslado están sujetos a estrictos controles legales.

El caso forma parte de las acciones de vigilancia que realizan las autoridades ambientales y de seguridad para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre en el país, una práctica que representa una de las principales amenazas para diversas especies protegidas en México.