Asegura Profepa 248 kilos de carne de animales silvestres

La dependencia decomisó carne de venado cola blanca y pecarí de collar en Yucatán; el cargamento no tenía documentos que acreditaran su procedencia legal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 248 kilogramos de carne de animales silvestres durante un operativo nocturno realizado en Yucatán, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, luego de recibir diversas denuncias ciudadanas relacionadas con la extracción ilegal de ejemplares de fauna silvestre.

El decomiso se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre en las inmediaciones de dos áreas naturales protegidas: la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo, donde las autoridades buscan combatir la cacería furtiva y proteger la biodiversidad.

De acuerdo con la dependencia federal, durante las inspecciones fue localizado un vehículo que transportaba varias bolsas con carne congelada. Al revisar el contenido, el personal identificó 52 piezas que correspondían a distintas especies de fauna silvestre.

Decomisan carne de venado cola blanca y pecarí

La revisión permitió determinar que 244 kilogramos correspondían a carne de venado cola blanca (Odocoileus virginianus), mientras que los cuatro kilogramos restantes eran de pecarí de collar (Dicotyles tajacu).

En total, las autoridades aseguraron 248 kilogramos de producto cárnico que era transportado sin documentación que demostrara su procedencia legal.

La Profepa explicó que el aprovechamiento de ambas especies está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, por lo que es necesario contar con los permisos y documentos correspondientes para acreditar que los productos provienen de actividades autorizadas.

Debido a que la persona que transportaba la carne no presentó dichos documentos, la dependencia determinó asegurar la totalidad del cargamento.

Carne quedó bajo resguardo en un centro de manejo de fauna

Después del aseguramiento, los 248 kilogramos de carne fueron trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicado en el municipio de Valladolid, donde quedaron bajo depósito administrativo mediante el acta correspondiente.

La dependencia informó que el expediente será sometido a un análisis jurídico para determinar si el producto puede ser donado y utilizado como alimento para los ejemplares carnívoros que se encuentran bajo cuidado en dichas instalaciones.

De esta manera, el destino de la carne dependerá de la resolución que se emita después de revisar el procedimiento y las condiciones legales del aseguramiento.

La Profepa adelantó que mantendrá los recorridos de inspección y vigilancia en coordinación con la Guardia Nacional, particularmente en las zonas del estado donde se han recibido más reportes ciudadanos relacionados con la cacería furtiva.

Las acciones se concentrarán en regiones cercanas a las áreas naturales protegidas, entre ellas Ría Lagartos y Dzilam de Bravo, con el objetivo de inhibir el aprovechamiento ilegal de ejemplares silvestres y reducir los daños que estas actividades ocasionan a los ecosistemas.