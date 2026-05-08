Asegura Presidencia que BTS regresará a México en 2027

BTS arranca su gira 'Arirang' internacionalmente este jueves en la Ciudad de México, con tres conciertos programados que se agotaron rápidamente

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que el grupo surcoreano BTS regresará a México en 2027, luego de la reunión que sostuvo con los integrantes de la banda en Palacio Nacional.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal compartió detalles del encuentro con los artistas y aseguró que la noticia representa “una muy buena noticia para todo el Army de BTS y para todas las y los jóvenes de México”.

“Les hice una propuesta. ¿Quieren regresar el próximo año a México? Y dijeron que sí”, comentó entre aplausos y sonrisas.

Una visita que desató euforia en el Zócalo

Sheinbaum recordó que desde la mañana se anunció que los integrantes de BTS saldrían a saludar desde uno de los balcones de Palacio Nacional, situación que provocó una gran movilización de seguidores en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Señaló que autoridades calcularon la presencia de cerca de 50 mil personas en las inmediaciones del recinto.

“Increíble lo que pasó. Yo creo que calcularon como cerca de 50 mil personas, muy emocionadas”, relató.

Añadió que la mayoría de las asistentes eran jóvenes y destacó el entusiasmo con el que recibieron a la agrupación coreana.

“Había hombres y mujeres, obviamente, pero las chicas muy emocionadas”, dijo.

Durante su narración, la titular del Ejecutivo explicó que BTS le expresó el cariño especial que siente por México, país al que visitaron hace ocho años, cuando todavía no alcanzaban el fenómeno global que representan actualmente.

“Me dijeron que ellos vinieron hace ocho años a México, no eran tan famosos, tuvieron conciertos”, recordó.

También habló sobre el periodo en que los integrantes del grupo suspendieron actividades para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

“En Corea del Sur es obligatorio hacer el servicio militar. Entonces ellos entraron a hacer el servicio militar año y medio y después regresaron al grupo”, explicó.

Reveló además una frase que le compartieron los artistas y que, dijo, le llamó especialmente la atención.

“Cuando les dije si les gustaba México, dijeron: ‘México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo’”, contó.

BTS aceptó volver tras petición de Sheinbaum

La titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que durante el encuentro se asumió como “transmisora de una demanda popular” para pedir formalmente el regreso de BTS a territorio mexicano.

“Les dije: soy transmisora de una demanda popular, que es que regresen el próximo año”, señaló.

Según relató, los integrantes conversaron entre ellos y respondieron positivamente a la propuesta.

“Ya hablaron entre ellos y dijeron: ‘Sí, sí regresamos el próximo año’”, afirmó.

Aunque aclaró que el regreso dependerá de la agenda internacional de la agrupación y de la organización de sus productores, sostuvo que el compromiso quedó planteado.

“Claro que ellos tienen que ver su agenda, tienen que ver cuándo, pero es una buena noticia”, expresó.

Sheinbaum destaca mensajes de paz y salud mental

Durante su mensaje, la presidenta también destacó el impacto positivo que BTS tiene entre las juventudes a nivel mundial.

Subrayó que buena parte del éxito del grupo radica en los mensajes que transmiten en sus canciones.

“Su virtud, entre otras, es que tiene muchos mensajes positivos de construcción de la paz, de salud mental, de amor”, indicó.

Asimismo, describió a los integrantes como jóvenes “muy sencillos, muy modestos y tranquilos”.

Agradece apoyo del presidente de Corea del Sur

Finalmente, Sheinbaum agradeció públicamente al presidente de Corea del Sur por facilitar el encuentro con la agrupación.

“Quiero aquí públicamente agradecerle al presidente de Corea del Sur, porque sin él esto no hubiera sido posible”, afirmó.

La mandataria adelantó que enviará una carta de agradecimiento por las facilidades brindadas para concretar la visita de BTS a Palacio Nacional.