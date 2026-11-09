Asegura la FGR 37 kilos de metanfetamina en Jalisco

Elementos federales incautaron la sustancia ilícita dentro de una empresa de envíos tras recibir una denuncia sobre paquetes sospechosos.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento de un cargamento de droga en el municipio de El Salto, Jalisco. La acción penal derivó de un Informe Policial Homologado (IPH) presentado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El operativo se desplegó a raíz de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre un posible envío de sustancias ilícitas a través de una empresa de paquetería ubicada en la citada localidad jalisciense.

Intervención de binomio canino y aseguramiento del paquete

Tras recibir el reporte, los efectivos de la PFM se trasladaron a las instalaciones de la compañía de envíos, donde, con el apoyo de un binomio canino especializado, inspeccionaron el área e interceptaron una caja sospechosa. En su interior se localizaron 18 paquetes confeccionados con un peso bruto aproximado de 37 kilogramos de metanfetamina.

El material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Por su parte, la Fiscalía Federal en el estado de Jalisco, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), continuará con los trabajos de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades.