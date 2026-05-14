Asegura Hacienda que inflación se debe a alto precio del tomate

Amador Zamora reveló que prácticamente el 90% de la variación reciente en la inflación general proviene exclusivamente del jitomate

En medio de un escenario económico marcado por la volatilidad y la reciente revisión de la perspectiva crediticia del país, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, identificó al jitomate como el principal catalizador de la presión inflacionaria en México en lo que va de 2026.

Durante su participación en el foro “Construyendo oportunidades… crecimiento económico con equidad”, el funcionario subrayó que el comportamiento de este producto perecedero ha distorsionado las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Un impacto inusitado

Amador Zamora reveló que prácticamente el 90% de la variación reciente en la inflación general proviene exclusivamente del jitomate, un fenómeno que atribuyó a condiciones particulares de oferta agrícola y no a fallas estructurales en la economía nacional.

"El país podría tener condiciones monetarias muy favorables para retomar el crecimiento" una vez que se disipen los factores asociados a los productos perecederos, aseguró el titular de Hacienda ante empresarios e inversionistas. Según la dependencia, una vez superada la coyuntura agrícola, el panorama económico para los próximos trimestres podría volverse más propicio.

Defensa ante la perspectiva de S&P

Las declaraciones del secretario se producen apenas un día después de que la agencia calificadora Standard & Poor's modificara la perspectiva crediticia de México de "estable" a "negativa". Aunque la agencia mantuvo la nota soberana en “BBB” (moneda extranjera) y “BBB+” (moneda local), ratificando el grado de inversión, advirtió sobre riesgos asociados al bajo crecimiento económico y al aumento de la deuda pública.

Ante este panorama, Amador Zamora defendió la estrategia económica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiterando el compromiso de la administración con la sostenibilidad fiscal a largo plazo.