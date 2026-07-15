Asegura Ejército miles de litros de precursores de metanfetamina

El decomiso se llevó a cabo durante operativos terrestres realizados en los poblados de Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, en Cosalá, Sinaloa

En un golpe contundente a las estructuras financieras del crimen organizado, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 2 mil 350 litros de precursores químicos destinados a la elaboración de metanfetamina. El valor de las sustancias aseguradas se estima en 45 millones de pesos.

El decomiso se llevó a cabo durante operativos terrestres realizados en los poblados de Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, pertenecientes al municipio de Cosalá, Sinaloa.

Operativos nacionales dejan múltiples detenidos y decomisos

De acuerdo con el informe diario de resultados emitido por el gabinete de Seguridad, durante la jornada del lunes 13 de este mes se ejecutaron diversas acciones coordinadas que resultaron en detenciones, cateos y el aseguramiento de armas de fuego y estupefacientes en seis estados de la República:

Coahuila: En el municipio de Progreso, sobre la carretera Federal 57, una acción conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Policía Estatal derivó en la detención de un hombre. Al sospechoso se le decomisaron 74 kilogramos de marihuana y un vehículo.

Hidalgo: Durante patrullajes de vigilancia en la localidad de Praderas del Llano, en Tula de Allende, fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal consistente en tres armas largas, 15 cargadores, 408 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas , además de un vehículo que contaba con reporte de robo.

Sonora: En el ejido Tepeyac, municipio de Cajeme, efectivos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas en posesión de un arma larga, un arma corta, cuatro cargadores, 99 cartuchos, 50 dosis de metanfetamina, 50 de marihuana y dos motocicletas.

Yucatán: En Mérida, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) logró la captura de un hombre presuntamente vinculado a un grupo delictivo en el fraccionamiento Montebello.

Las autoridades federales y locales confirmaron que tanto las personas detenidas como lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para la integración de las respectivas carpetas de investigación.