Asegura CFE que vandalismo provocó apagón en el sureste del país

De acuerdo con CFE, daños en dos líneas de alta tensión provocaron apagones de hasta siete horas enucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció al 100 por ciento el suministro eléctrico en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, luego de un apagón masivo que afectó distintas zonas del sureste del país durante varias horas.

La empresa informó que la interrupción fue provocada por actos de vandalismo contra dos líneas de alta tensión, cuyos daños obligaron a desplegar personal especializado para realizar trabajos de reparación durante la noche y madrugada.

A través de sus canales oficiales, la CFE confirmó que el servicio quedó normalizado para todos los usuarios afectados y señaló que las labores incluyeron el reemplazo de aisladores dañados, elementos indispensables para recuperar la operación de las líneas de transmisión.

El corte comenzó la noche del lunes y, en algunas zonas, la falta de electricidad se prolongó durante aproximadamente siete horas. Los trabajos de reparación concluyeron durante la madrugada de este martes.

Cuatro estados afectados

La interrupción alcanzó a los cuatro estados, aunque con distintos niveles de afectación.

En Yucatán, varias zonas de Mérida registraron cortes que también repercutieron en servicios de comunicación. Habitantes reportaron interrupciones de internet y telefonía, además de complicaciones en algunas vialidades derivadas de la falta de funcionamiento de determinados sistemas y servicios.

En Quintana Roo, el apagón alcanzó puntos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Bacalar, afectando zonas con una intensa actividad comercial y turística.

Hoteles, restaurantes y comercios resintieron la interrupción debido a su dependencia del suministro eléctrico para mantener operaciones, sistemas de cobro y servicios destinados a visitantes.

En Campeche, los cortes se sumaron a otras interrupciones registradas durante las últimas semanas, principalmente en el contexto de la temporada de lluvias. Los problemas de suministro han impactado tanto a viviendas como a establecimientos comerciales, restaurantes y hoteles.

Mientras tanto, en Chiapas se reportaron cortes parciales en municipios de la región maya, particularmente en áreas cercanas a la Selva Lacandona.

Comercios, entre los afectados

Más allá de las molestias para la población, las interrupciones eléctricas representan un impacto directo para los negocios, especialmente aquellos que dependen de sistemas electrónicos para realizar cobros y mantener sus operaciones.

Las variaciones de voltaje que pueden presentarse después del restablecimiento del servicio también representan un riesgo para determinados equipos y aparatos eléctricos.

En las zonas turísticas de Quintana Roo, la suspensión temporal del suministro complicó las actividades de hoteles, restaurantes y otros establecimientos que requieren electricidad de manera permanente para atender a los visitantes.

CFE mantiene vigilancia

La Comisión Federal de Electricidad aseguró que mantendrá personal atento ante cualquier eventualidad que pudiera surgir después de la reparación de las líneas.

La empresa también señaló que durante la emergencia mantuvo coordinación con autoridades estatales y municipales para informar sobre los trabajos y la recuperación del suministro.

Con el restablecimiento total de la electricidad, la CFE dio por concluida la atención de la falla ocasionada por los daños en las dos líneas de alta tensión, aunque mantendrá vigilancia sobre la infraestructura para atender cualquier incidencia posterior.