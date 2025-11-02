Asciende a 82 fallecidos por lluvias registradas en México

Autoridades de diversas instituciones mantienen la coordinación para continuar con la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas

La cifra de personas fallecidas a causa de las intensas lluvias y posteriores inundaciones registradas en cinco entidades del país, se elevó a 82.

De acuerdo con datos brindados por el Gobierno de México, son 82 personas sin vida y 17 desaparecidas las víctimas de estas fuertes precipitaciones.

El número de víctimas mortales fueron registrados de la siguiente manera:

Veracruz - 36 muertos

Puebla - 23 muertos

Hidalgo - 22 muertos

Querétaro - Un muerto

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, dichas precipitaciones provocaron pérdidas que ascienden a más de $1,206 millones de pesos.

Subrayó que mantiene coordinación con las autoridades locales y federales para que los mecanismos de atención sean “lo más expeditos posibles”.

Los daños a viviendas, comercios e infraestructura asegurada concentran la mayor parte de las pérdidas, con 995 millones de pesos (53,86 millones de dólares), mientras que los automóviles siniestrados suman $211 millones de pesos.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, señaló que las aseguradoras flexibilizaron los protocolos administrativos para agilizar la atención de siniestros de autos.