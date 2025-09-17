Asciende a 17 la cifra de muertes por la explosión gas en CDMX

La cifra de fallecimientos por la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana, subió a 17 este martes

La cifra de fallecimientos por la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana, subió a 17 este martes, según reportó el Gobierno de la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México publicó la lista actualizada de las víctimas del siniestro, que suma 17 fallecidos, 35 hospitalizados y 31 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, con corte a las 10:00 hora local (18:00 GMT).

Se trata de dos nuevos decesos registrados en el último día, de acuerdo con el listado oficial.

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que uno de los fallecidos estaba internado en el Hospital Ignacio Zaragoza y murió tras presentar una "falla orgánica múltiple".

El miércoles pasado, un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, considerado uno de los accidentes más graves en los últimos años en la capital.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos, que apuntan a que el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor del camión de gas, de la compañía Silza, provocaron la volcadura del camión de gas, según los últimos informes de la fiscalía local.

El conductor del camión permanece hospitalizado por quemaduras graves, pero podría enfrentar un proceso penal por homicidio, lesiones y daños.

Mientras que las autoridades han descartado daños en el pavimento que pudieran causar el suceso, y han informado que la empresa propietaria del camión contaba con pólizas de seguro vigentes.

El lunes, la bebé de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela fue trasladada al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas (EE.UU), de la fundación mexicana Michou y Mau.

El Gobierno de la Ciudad de México agradeció la colaboración de la fundación e informó que se busca lograr el traslado de más menores a dicho hospital, para su atención personalizada.