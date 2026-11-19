Un robo a una joyería del centro de Chalco provocó una balacera; un hombre murió en el lugar y una mujer falleció en el hospital

Un asalto a una joyería provocó una balacera en el centro de Chalco, Estado de México, que dejó dos personas muertas y al menos una mujer lesionada, de acuerdo con los primeros reportes policiales.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 17 de noviembre en las inmediaciones del jardín municipal, sobre la calle Porfirio Díaz y a unos pasos del Palacio Municipal, donde se encuentra el establecimiento D’Liz Joyas.

Según la información difundida, los presuntos delincuentes accionaron armas de fuego para evitar ser detenidos y escapar del lugar. Durante la huida, dispararon contra personas que transitaban por la zona.

Disparos alcanzaron a peatones durante la huida

Los primeros informes señalaron que al menos tres personas fueron alcanzadas por los disparos. Un hombre quedó tendido sobre la vía pública, mientras que una mujer fue trasladada al Hospital General de Chalco, donde murió mientras recibía los primeros auxilios.

Otra mujer resultó lesionada por una herida de bala. Hasta los reportes iniciales, no se había precisado la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que cada una fue alcanzada por los proyectiles.

Presuntos responsables escaparon en motocicleta

De acuerdo con las primeras versiones, el asalto habría sido cometido por tres sujetos, quienes realizaron detonaciones para facilitar su escape. Se presume que utilizaron al menos una motocicleta para abandonar la zona.

El ataque generó movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia en el primer cuadro del municipio. La zona fue intervenida para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento de los primeros reportes, no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el monto de lo robado en la joyería. Las autoridades deberán esclarecer la mecánica del asalto y localizar a los responsables.