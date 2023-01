'Asaltante' se pone nervioso en su primer día de 'trabajo'

Un presunto asaltante no tuvo un buen inicio de trabajo al olvidar el diálogo para asaltar a los pasajeros de un transporte urbano

Por: Renata Medina

Enero 18, 2023, 10:30

Para algunas personas el primer día de trabajo puede resultar difícil, pero nada que no pueda solucionarse con el apoyo de los compañeros y la práctica.



Pero, la experiencia de un hombre en su primer día de trabajo como asaltante se viralizó en redes sociales.



El video que fue compartido en redes sociales muestra a un hombre que subió a un transporte urbano para cometer el asalto.



'Carteras, celulares, mochilas y todas las cosas aquí en mi bolsa eh, sin verme a la cara porque, sino me enojo', dijo el asaltante a los pasajeros.



Sin embargo, en un momento detuvo sus amenazas y al parecer ya no supo que decir, motivo por el cual sacó un 'acordeón' en una hoja de libreta.



El presunto delincuente leyó las amenazas que había escrito para asaltar a los pasajeros. Y fue precisamente una usuaria que iba sentada al frente de la unidad quien encaró al sujeto.



'Amigo ni siquiera te sabes el texto, no pues si quieres bájate y velo a practicar y ya luego te subes a otra ruta y ya', le dijo la pasajera.



A lo que el presunto delincuente le dijo que era nuevo y que era su primer día.



'A mi papá lo encerraron apenas, entonces vengo yo a sacar adelante a la familia, estoy heredando el trabajo', dijo el 'asaltante'.



Después de esto el hombre le pidió a la pasajera que lo apoyara y le entregara su bolsa 'por favor'.



Pero, la mujer insistía en aconsejar al joven en aprenderse mejor el diálogo para asaltar: 'Todo lo que hagas, hazlo bien'.



Presionado por la usuaria, el hombre continúo leyendo su 'acordeón' y pidió a los pasajeros 'poner sus cosas' en su mochila, sin embargo, también la había olvidado, causando que la pasajera se burlara de él.



Cansada de la actuación del hombre, la mujer le enseñó cómo tenía que asaltar a los pasajeros de un camión y le dijo que 'daba vergüenza', esto provocó que el hombre casi comenzara a llorar.



Finalmente, la mujer lo bajó de la unidad y le dijo que se regresara a su casa a ensayar lo que iba a decir y luego asaltara otras rutas.



¿Real o Fake?



Ante la incrédula situación que se viralizó en redes sociales con el presunto asaltante, los usuarios comenzaron a cuestionarse si el video era real o se trataba de una broma.



Y al final resultó que efectivamente se trató de una broma de 'Pakito Quetzalcoatl', creador de contenido en redes sociales.



El video original publicado por el actor y comediante tiene apenas once mil reproducciones, pero aseguró que el video se lo robaron de Facebook y lo compartió el usuario Jorge Zac quien está cerca de los 18 millones de reproducciones.