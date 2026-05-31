Arropa PAN a Maru Campos en mitin en Chihuahua

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que la gobernadora no está sola y recibió respaldo de militantes y liderazgos panistas del estado

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, encabezó este sábado un mitin de apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en un evento que reunió a militantes panistas de distintas regiones del estado y que se desarrolló en medio de señalamientos relacionados con investigaciones sobre el desmantelamiento de un laboratorio de drogas y el fallecimiento de dos funcionarios estadounidenses en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara.

Durante su mensaje, Romero aseguró que la mandataria estatal cuenta con el respaldo de su partido ante las críticas y cuestionamientos que han surgido en las últimas semanas.

“Si se meten contigo, se meten con todas y todos nosotros”, expresó el dirigente nacional del PAN al dirigirse a Maru Campos.

Militantes de distintas regiones respaldan a la gobernadora

El encuentro congregó a simpatizantes y militantes provenientes de municipios como Ciudad Juárez, Jiménez, Madera y Namiquipa, quienes acudieron para manifestar su respaldo a la gobernadora chihuahuense.

Romero afirmó que, frente a los señalamientos tanto políticos como judiciales, Maru Campos “no está sola” y cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional y de la militancia panista.

El acto político también contó con la presencia de los expresidentes de México Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, quienes participaron como invitados especiales y acompañaron a la gobernadora durante su ingreso al recinto.

La llegada de los exmandatarios estuvo acompañada por consignas de apoyo de los asistentes, quienes corearon frases como “¡Felipe!” y “¡Viva Maru!”.

Romero lanza críticas a Morena y al Gobierno federal

Durante su intervención, el líder panista sostuvo que los gobiernos encabezados por Acción Nacional han priorizado las necesidades de la ciudadanía, en contraste con administraciones de otros partidos políticos.

Vestido con una playera con el nombre de Maru Campos, Romero también lanzó un reto a la dirigencia nacional de Morena para que expresara públicamente su respaldo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Asimismo, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para actuar como jefa de Estado para todos los mexicanos y brindar un trato imparcial a las distintas fuerzas políticas del país.

El dirigente panista señaló además que el Gobierno federal debe dejar de proteger a los cárteles de la droga y evitar, según afirmó, atacar a quienes mantienen posturas distintas a Morena.

PAN confía en ganar futuras elecciones en Chihuahua

Durante algunos momentos del discurso, parte de los asistentes manifestó su desaprobación hacia la presidenta de la República mediante abucheos, en el contexto de las críticas sobre un supuesto trato diferenciado entre gobiernos estatales.

Al concluir su mensaje, Jorge Romero aseguró que el PAN obtendrá resultados favorables en los próximos procesos electorales, tanto en la capital del estado como en la futura contienda por la gubernatura de Chihuahua.