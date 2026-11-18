Dos jóvenes de una preparatoria en Mérida, Yucatán participaron en un arriesgado reto viral que les pudo costar la vida.

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Las redes sociales traen a los jóvenes los famosos "challenges", que no son otra cosa que cumplir retos que son tendencia por diversión o para obtener interacciones como "Me gusta".

Sin embargo, se debe prestar atención porque aunque pueden llegar a ser populares, hay retos que pueden poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo si son menores de edad.

Tal como ocurrió en una Preparatoria de Mérida, Yucatán en donde varios jóvenes fueron grabados mientras realizaban el llamado "Knockout Challenge".

Los hechos se registraron en el Centro Universitario Montejo.

Según muestran las imágenes un joven de playera roja utiliza la fuerza de sus dos manos para presionar el pecho de otro joven de camisa azul marino que se encuentra recargado en la pared. Después de unos segundos, el estudiante se desvanece debido a la falta de oxígeno.

El joven presenta algunos espasmos, pero después de recibir algunas palmadas en el pecho por su compañero, este recobra el conocimiento ante las risas del resto de los estudiantes que fueron testigos de este 'challenge'.

Un segundo joven participa en este peligroso reto y también se desvanece hasta caer al suelo, por fortuna lograr recuperar el conocimiento en medio de la risas de los estudiantes.

¿Por qué es peligroso el knockout challenge?

El reto que se hizo famoso en 2020 consiste en dejar inconscientes a las personas por algunos segundos. El desmayo es provocado por falta de oxígeno en la arteria carótida, lo que puede desencadenar daño cerebral.

El knockout challenge es una acción donde se impide la oxigenación del cerebro y ello genera hipoxia, lo que afecta los hemisferios cerebrales. Las células cerebrales pueden comenzar a morir en menos de cinco minutos si no reciben el oxígeno suficiente, señala la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En caso de que sea por un breve lapso, un coma puede ser revertido, pero otros individuos pueden sufrir de movimientos anormales como espasmos o convulsiones. Si el tiempo sin oxigenación aumenta, hay peligro de muerte o muerte cerebral.