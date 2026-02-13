Arriban barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba

Las embarcaciones llegaron al puerto de La Habana, mientras el país caribeño enfrenta una compleja situación derivada de la falta de combustibles

Los buques de la Armada de México Papaloapan e Isla Holbox arribaron al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos, leche y productos básicos, en medio de la crisis energética y alimentaria que enfrenta la isla tras el endurecimiento de sanciones de Estados Unidos.

La entrega forma parte de la política de cooperación del Gobierno mexicano para apoyar a la población cubana en un contexto de escasez y presiones económicas internacionales.

¿Qué productos transportaron los buques mexicanos?

Las embarcaciones zarparon desde Veracruz con cargamentos destinados a atender necesidades urgentes de la población civil. El buque Papaloapan trasladó aproximadamente 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas, aceite vegetal y artículos de higiene personal.

Por su parte, el buque Isla Holbox transportó más de 277 toneladas de leche en polvo, insumo considerado prioritario para el abastecimiento alimentario en la isla. Las autoridades mexicanas informaron que este envío forma parte de una operación humanitaria más amplia, que contempla el traslado posterior de más suministros, principalmente leche en polvo y frijol.

Arribo a La Habana en medio de crisis energética

Las embarcaciones arribaron durante la mañana del jueves al puerto de La Habana, mientras el país caribeño enfrenta una compleja situación derivada de la falta de combustibles y el impacto de sanciones internacionales. La entrega ocurre luego de que México suspendiera el envío de petróleo a Cuba, tras amenazas de aranceles por parte del gobierno estadounidense contra países que suministren combustible a la isla.

Autoridades cubanas han advertido que la falta de combustible ha provocado apagones, dificultades en el transporte y afectaciones en la producción de alimentos, además de complicaciones en sectores esenciales como hospitales y escuelas. La crisis ha obligado al gobierno cubano a implementar medidas de emergencia inspiradas en estrategias utilizadas durante la década de los noventa para enfrentar periodos de escasez extrema.

México mantiene política de cooperación con la isla

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba como parte de la relación histórica entre ambos países. El Gobierno mexicano confirmó que existe una reserva superior a 1,500 toneladas de alimentos pendientes de envío, lo que permitirá reforzar el apoyo en los próximos meses.

Además, la mandataria señaló que México mantiene gestiones diplomáticas para buscar alternativas que permitan apoyar a la isla sin exponerse a sanciones económicas internacionales. Las autoridades mexicanas también abrieron la posibilidad de integrar donaciones provenientes de organizaciones civiles para fortalecer los envíos humanitarios.

Gobierno cubano agradece respaldo mexicano

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó públicamente su agradecimiento al Gobierno y al pueblo mexicano por el respaldo recibido durante la crisis. La cooperación bilateral entre ambos países ha incluido en años recientes programas de asistencia alimentaria, médica y logística ante emergencias.

La llegada de los buques mexicanos representa uno de los envíos de ayuda más recientes en el marco de la relación de cooperación entre México y Cuba, en un contexto marcado por tensiones políticas internacionales y por los desafíos económicos que enfrenta la isla.

La operación reafirma la estrategia mexicana de apoyo humanitario en América Latina, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para atender la situación energética y alimentaria del país caribeño.