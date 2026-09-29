Arriba Ernesto Ruffo a Ensenada para iniciar arresto domiciliario

El exgobernador de Baja California llegó este lunes a su domicilio tras un traslado terrestre de cerca de 40 horas desde el penal federal del Altiplano

El exgobernador Ernesto Ruffo Apple pidió este lunes “reinstitucionalizar” el país y respetar las leyes, en sus primeras declaraciones tras llegar a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará bajo prisión preventiva el proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles.

Ruffo, de 74 años y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), está siendo procesado penalmente en México acusado de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara como parte de una estructura que presuntamente introducía combustible desde Estados Unidos mediante empresas vinculadas con la importación de petrolíferos.

Según la investigación, la red trasladaba combustible en ferrotanques cuyos volúmenes eran declarados ante las autoridades por debajo de las cantidades realmente transportadas, un esquema conocido en México como 'huachicol fiscal', utilizado para evadir el pago de impuestos.

A su llegada a Ensenada, Ruffo evitó pronunciarse sobre el proceso judicial que sigue, al señalar que existen restricciones que le impiden hacer declaraciones que puedan afectar a las partes, aunque acotó que puede referirse a asuntos políticos.

“Todos procuramos que las cosas sean parejas y que desde el punto de la legalidad (...) debemos buscar que se reinstitucionalice el país”, expresó en declaraciones a medios locales.

El exgobernador llegó este lunes a su domicilio tras un traslado terrestre de cerca de 40 horas desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, que abandonó el sábado bajo custodia de la Guardia Nacional.

Una jueza autorizó el viernes que continúe en su domicilio la prisión preventiva que cumple desde julio, tras considerar los argumentos de su defensa relacionados con su edad y estado de salud. La resolución no implica su libertad ni modifica su proceso penal.

El exgobernador fue detenido el 16 de julio en Ensenada y una semana después quedó vinculado a proceso. La defensa reconoce que posee una participación accionaria en Ingemar, empresa situada en el centro de la investigación, pero niega que tuviera funciones operativas o de dirección.

Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer político opositor en seis décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ganar una gubernatura en México.