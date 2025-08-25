Info 7 Logo
Arriba al AIFA tercera aeronave para la flotilla de Mexicana

Por: Carlos Nava

24 Agosto 2025, 12:36

Además, la jefa del Ejecutivo federal recordó que todavía se tiene previsto incorporar 17 aviones más, con el fin de llegar a 20 unidades para la aerolínea

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró mediante sus redes sociales el arribo de una tercera aeronave para la flotilla de Mexicana de Aviación, la cual llegó este sábado a la pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, la jefa del Ejecutivo federal recordó que todavía se tiene previsto incorporar 17 aviones más, con el fin de llegar a 20 unidades para la aerolínea estatal.

Esta aeronave Embraer E195-E2 tiene capacidad de hasta 132 pasajeros y cuenta con algunos de los mejores estándares de confort. Este avión tendrá su estreno este lunes 25 de agosto con un vuelo que partirá del AIFA al Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto.

Mexicana de Aviación tiene programada la entrega de dos aviones más de este mismo modelo para los meses de noviembre y diciembre de este años, con lo que se entregarían de vuelta dos Boeing 737-800 NG a la Fuerza Aérea Mexicana.

