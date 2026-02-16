Arriaga se atrinchera en la SEP por segundo día tras destitución

Admitió que se le ofreció una embajada para abandonar el cargo, pero rechazó la propuesta por considerar que sería traicionar a la base magisterial

Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, permanece atrincherado en su oficina desde hace 48 horas, luego de que autoridades intentaran notificarle sobre un cambio administrativo en su plaza. El funcionario se negó a salir y ha mantenido transmisiones en vivo denominadas “Protesta con propuesta” para dialogar con docentes sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Arriaga explicó que el espacio es precario y que su estancia le afecta físicamente, pero afirmó que continuará para discutir acciones políticas en defensa de la NEM y los LTG. Admitió que se le ofreció una embajada para abandonar el cargo, pero rechazó la propuesta por considerar que sería traicionar a la base magisterial y al proyecto educativo.

Procedimiento administrativo de la SEP

La Secretaría de Educación Pública aclaró que no hubo desalojo ni cese, sino una diligencia administrativa para informar que la plaza de Arriaga tendrá cambio de naturaleza a libre designación a partir del 16 de febrero de 2026. Esto permitirá a la SEP realizar un nuevo nombramiento. La dependencia defendió que todo el proceso se hizo con apego a la normatividad aplicable y anunció una investigación sobre el acompañamiento de personal de resguardo considerado innecesario.

Sheinbaum reconoce a su labor

La SEP y la presidenta Claudia Sheinbaum reconocieron el trabajo de Arriaga en la elaboración de la NEM y los 107 Libros de Texto Gratuitos. Señalaron que estos materiales surgieron del esfuerzo colectivo de docentes, investigadores y comunidades escolares y que su diseño no se modificará, salvo la inclusión de contenidos sobre mujeres en la historia.

El mensaje de la SEP y continuidad del proyecto

La SEP reiteró que la Nueva Escuela Mexicana es un proyecto del pueblo y con el pueblo, destacando su alcance: 231 mil escuelas, casi 24 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes. Se enfatizó que Arriaga merece respeto y que la SEP seguirá siendo su casa, mientras se realizan los ajustes administrativos y se mantiene la continuidad de los libros de texto en las aulas.