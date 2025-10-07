Arrestan a miembros de Fuerza Anti-Unión por narcomenudeo en CDMX

Autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a dos personas en posesión de dosis de drogas tras labores de investogación

Autoridades mexicanas informaron este lunes de la detención de Diego Altamirano Vilchis y Derek Abraham Altamirano Vilchis, alias Duro, integrantes de la organización delictiva la Fuerza Anti-Unión por el delito de narcomenudeo o comercio de drogas ilícitas en pequeña escala en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que durante el arresto de Diego 'N', de 21 años, y Derek Abraham 'N', de 23 años, también se les aseguraron seis teléfonos celulares, diversas dosis de droga y dos identificaciones.

La SSPC detalló que el operativo se derivó del seguimiento al grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en la Ciudad de México, por lo que agentes de seguridad realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron ubicar dos inmuebles relacionados con la organización criminal.

“Se implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los domicilios”, subrayó el documento sobre las dos órdenes de cateo.

El operativo estuvo coordinado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país.

La Fuerza Anti-Unión es rival de la Unión de Tepito desde 2017, ambas son consideradas las principales organizaciones criminales que operan en Ciudad de México y los municipios aledaños y son responsables de la ola de violencia que vive la capital.