Arrestan a hombre por encerrar a sus perros; uno falleció

Al arribo de autoridades, los afectados ya habían sido rescatados por personas que se percataron de la situación y decidieron actuar.

La muerte de un perro y el rescate de otro provocaron la detención de un hombre en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que ambos animales fueran encontrados encerrados dentro de una camioneta en condiciones que alertaron a vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Joaquín Herrera, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos policiacos acudieron al sitio tras recibir un reporte ciudadano relacionado con un posible caso de maltrato animal.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron una camioneta blanca con uno de sus cristales roto. Fuera del vehículo se encontraban dos perros que habían sido rescatados por personas que se percataron de la situación.

Vecinos rompieron una ventana para auxiliarlos

Según testimonios recabados por las autoridades, los animales permanecían encerrados dentro de la unidad y presentaban signos de afectación. Ante la preocupación por su estado de salud, varios vecinos decidieron romper una de las ventanillas para sacarlos y brindarles ayuda.

Uno de los perros fue encontrado inconsciente y, pese a los intentos por auxiliarlo, ya no contaba con signos vitales. El segundo animal logró sobrevivir y recibió agua por parte de personas que se encontraban en el lugar.

Propietario fue presentado ante el Ministerio Público

Tras conocer lo ocurrido, los policías localizaron y detuvieron al propietario de los perros, un hombre de 48 años. Posteriormente le informaron sus derechos y fue trasladado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Las autoridades serán las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes y establecer si existen responsabilidades relacionadas con la muerte del animal. El caso generó indignación entre habitantes de la zona, quienes exigieron justicia por lo ocurrido.