Arrestan a conductor con 1,201 paquetes de droga en Sonora

El secretario Omar García Harfuch, informó de la detención en Sonora de un conductor que transportaba en un tráiler 1,201 paquetes con cocaína ocultos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó este sábado de la detención en el estado de Sonora (norte) de un conductor que transportaba en un tráiler 1,201 paquetes con cocaína ocultos en el interior de la unidad.

Además, la SSPC detalló en un comunicado adjunto que, derivado de labores de inspección y vigilancia en el municipio de San Luis Río Colorado, efectivos detectaron “un tractocamión acoplado a una caja seca”, que tras ser “revisado” se identificaron “irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja”, por lo que se hizo una inspección minuciosa.

“Como resultado hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína”, señaló el documento sobre los 1,201 paquetes que contenían la presunta sustancia ilícita.

Resultado de las acciones de vigilancia en las carreteras del país, en un punto de revisión de Sonora, elementos de @GN_MEXICO_ @Defensamx1 y de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron a una persona y aseguraron un tráiler que transportaba 1,201 paquetes… pic.twitter.com/7grPoQDpUH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 23, 2025

En el sitio, la SSPC señaló que se procedió a la detención del conductor de la unidad y lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

El Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte', acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México, se han detenido a más de 6,300 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo.