Arrancan la cabeza a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

Integrantes del Frente Amplio de Unidad llegaron al Centro Cultural tras protestar contra el expresidente durante un foro en Paseo de la Reforma

Integrantes del Frente Amplio de Unidad, conformado por ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), dañaron y arrancaron la cabeza de la estatua del expresidente Felipe Calderón que se encuentra en el Centro Cultural Los Pinos.

Los manifestantes marcharon desde un hotel de Paseo de la Reforma, donde protestaron contra Calderón durante su participación en un foro de partidos de derecha, hasta el antiguo complejo presidencial, donde ingresaron y se dirigieron a la efigie de bronce.

Golpean estatua de Calderón hasta desprenderle la cabeza

A su llegada, los ex trabajadores rodearon la estatua, que ya se encontraba en el piso de uno de los jardines luego de que un árbol la derribara en julio de 2025.

La escultura había sido colocada en diciembre de 2012, al término del sexenio de Calderón.

Los ex electricistas golpearon en repetidas ocasiones la figura hasta desprenderle la cabeza y también arrancaron la placa colocada a un costado, con la leyenda: ‘Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa. 2006-2012’.

Así era la estatua del expresidente

La escultura representaba al exmandatario vestido de traje y con la banda presidencial, sonriente y con las manos cruzadas al frente.

Protesta ocurrió tras participación en foro

La protesta ocurrió después de que Calderón participara en el Foro América Libre, donde lanzó críticas contra Morena y el gobierno federal.

Durante su participación, el expresidente también llamó a los partidos de oposición a abrirse a la ciudadanía.