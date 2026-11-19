Desde 2019, la Semar ha coordinado 5 mil 595 operaciones de búsqueda y rescate, además de contribuir al decomiso de 222 toneladas de cocaína

La Secretaría de Marina (Semar) ha contribuido a salvar la vida de 7 mil 240 personas mediante operaciones de búsqueda y rescate en aguas nacionales, coordinadas desde el Centro de Mando y Control de la Armada de México (CC2-AM), que comenzó a operar en 2019.

Desde su puesta en funcionamiento, esta instalación ha dado seguimiento a 5 mil 595 operaciones marítimas. También ha participado en mil 48 evacuaciones médicas y brindado asistencia a mil 586 embarcaciones que enfrentaron emergencias en distintas zonas del país.

Centro coordina rescates y emergencias en altamar

El CC2-AM funciona como una instalación estratégica para las operaciones navales, debido a que concentra información de los distintos mandos y mantiene comunicación permanente con las unidades desplegadas en el territorio marítimo nacional.

Esta infraestructura permite al Alto Mando contar con información para tomar decisiones ante situaciones de emergencia, amenazas a la seguridad marítima y fenómenos naturales.

Cuando se recibe una solicitud de auxilio en altamar, el Centro establece comunicación con autoridades navales, capitanías de puerto y organismos nacionales o internacionales, según las características del incidente. A partir de ello, coordina el envío de unidades y supervisa las labores de rescate.

Operativos marítimos contribuyen al decomiso de cocaína

Además de las tareas de salvaguarda de la vida humana, el Centro participa en el seguimiento de operaciones contra organizaciones delictivas que utilizan las rutas marítimas para transportar drogas.

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Naval, procesa y distribuye información operativa que facilita la ubicación e intercepción de embarcaciones presuntamente relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con los registros de la Semar, desde 2019 las operaciones supervisadas por esta instalación han contribuido al aseguramiento de 222.419 toneladas de cocaína en el mar.

De ese volumen, 94.273 toneladas corresponden a decomisos realizados durante la actual administración federal, lo que representa el 42.4 por ciento del total reportado.

También apoya la atención de desastres naturales

Otra de las funciones del CC2-AM consiste en coordinar información y recursos cuando huracanes, inundaciones u otros fenómenos naturales afectan a las comunidades costeras.

En estos escenarios, concentra reportes sobre daños, necesidades de auxilio y despliegue de personal naval, en coordinación con la Coordinadora General de Atención a Desastres Naturales, para facilitar la aplicación del Plan Marina.

Este mecanismo permite mantener comunicación entre las Fuerzas Armadas y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de organizar evacuaciones, movilizar recursos y brindar atención a la población afectada.

El Centro de Mando y Control fue construido en 2018 y comenzó a funcionar un año después. Cuenta con personal especializado y sistemas de comunicación para dar seguimiento a las operaciones navales en las aguas nacionales.

Su infraestructura permite concentrar información relacionada con emergencias, acciones de seguridad marítima y atención a contingencias naturales, desde el rescate de tripulantes hasta la intercepción de cargamentos de droga y el despliegue de efectivos para auxiliar a comunidades afectadas.