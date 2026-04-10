Arde de nuevo refinería de Dos Bocas en Tabasco

Pemex informó sobre el siniestro en la bodega de Coque en la refinería Olmeca, así como el despliegue de elementos para atender la emergencia

Informa presidenta incendio controlado en refinería Olmeca

La presidenta Claudia Sheinbaum informó mediante su cuenta oficial de X que el incendio registrado en la refinería Olmeca se encuentra controlado y sin reporte de personas lesionadas.

El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

Se incendia área de coque en refinería de Dos Bocas

Durante la tarde de este jueves, habitantes del municipio de Paraíso alertaron sobre un incendio registrado en la refinería Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco, lo que generó preocupación en la zona.

El siniestro se originó en una bodega de almacenamiento de coque, un subproducto sólido del petróleo con alta capacidad de combustión, lo que provocó una rápida propagación de las llamas en el área afectada.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, una intensa columna de humo negro fue visible a varios kilómetros de distancia, lo que evidenció la magnitud del incidente.

Activan protocolos y movilizan cuerpos de emergencia

A través de redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que tras detectarse el incendio se activaron los protocolos internos de emergencia, con la participación de brigadas especializadas para controlar la situación.

Petróleos Mexicanos informa: se registró un incendio en la bodega de Coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo.



Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 9, 2026

En las labores de atención participaron alrededor de 150 elementos, incluyendo personal de Pemex, así como apoyo de corporaciones federales y estatales, con el objetivo de contener el fuego y evitar su propagación a otras áreas del complejo.

Sin lesionados y bajo control el incendio

Las autoridades confirmaron que el incendio se mantuvo localizado exclusivamente en el área de coque y fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

Hasta el momento, Pemex no ha informado las causas del siniestro, por lo que se espera que en las próximas horas se realicen las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incidente.

Refinería Olmeca, bajo atención por incidentes recientes

El hecho ocurre en un contexto en el que la refinería ha registrado diversos incidentes en semanas recientes, lo que ha incrementado la atención sobre las condiciones de operación y seguridad en este complejo energético.

Autoridades indicaron que se mantendrá el monitoreo en la zona y que la empresa continuará informando a través de sus canales oficiales conforme avance la evaluación del incidente.