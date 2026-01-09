Arde bodega de huachicol en Guanajuato tras explosión

Personal de Seguridad Pública municipal realizó pronto tareas de evacuación para los vecinos y montó anillos para evitar que más personas lleguen a la zona

Una bodega de huachicol comenzó a arder luego de una potente explosión, la cual ocurrió en el pequeño municipio de Villagrán, en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con información confirmada por la propia alcaldesa, Cinthia Teniente, este lugar era usado para almacenar combustible robado e incluso se menciona que habría una toma de Pemex, de la cual se estaría extrayendo el huachicol, para posteriormente venderlo.

Debido a la cantidad de combustible almacenado, las llamas alcanzaron alturas bastante considerables, las cuales representaban un riesgo latente para vecinos, pues esta bodega se encuentra cerca de una zona residencial.

Ante esto, personal de Seguridad Pública municipal realizó pronto tareas de evacuación para los vecinos y montó anillos de seguridad para evitar que más personas pudieran ingresar a la zona, hasta descartar riesgos, pues aunque el incendio está controlado, no ha sido apagado.

Para quienes tuvieron que dejar sus hogares, se montó un refugio temporal en el Centro de Usos Múltiples COMUDE, donde los afectados podrán pasar la noche.

Pese a lo impactante de las imágenes que circularon por redes sociales, la alcaldesa descartó que haya civiles lesionados y precisió que solamente cinco personas tuvieron que ser atendidas por paramédicos debido a crisis nerviosas provocadas por la súbita explosión.

Además, como muchas personas huyeron de sus hogares sin sus celulares u otras vías de comunicación, los socorristas crearon una bitácora con personas que no han sido localizadas.

Será hasta que el incendio sea totalmente extinto, que se podrá realizar una evaluación de posibles daños en las casas de los vecinos, quienes no podrán volver a sus hogares hasta que se descarten riesgos por el fuego y que se constate que sus casas son realmente seguras para habitar.