Arde bodega de cartón en Iztapalapa; evacúan a 50 personas

Una bodega de cartón se incendió en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia

Una bodega de cartón se incendió este domingo 17 de mayo en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia ante la magnitud del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se registró en un inmueble ubicado en el cruce de las calles 16 de Marzo de 1861 y Avenida Leyes de Reforma, en la colonia Leyes de Reforma 3ra Sección, donde se almacenaban materiales reciclables.

Las llamas generaron columnas de humo de gran alcance, visibles desde distintos puntos de la zona oriente de la capital, lo que alertó a vecinos y autoridades.

Evacúan a 50 personas de forma preventiva

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, como medida preventiva, se llevó a cabo la evacuación de aproximadamente 50 personas en áreas cercanas al incendio.

Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para coordinar las labores de contención y evitar la propagación del fuego a predios aledaños.

Pese a la intensidad del incendio, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

El fuego alcanzó a dañar dos tinacos con capacidad de mil 100 litros de agua, así como el cuarto de una azotea cercana, sin que se reportaran afectaciones mayores a viviendas habitadas.

Luego de aproximadamente una hora de trabajo, los equipos de emergencia lograron un avance del 70 por ciento en la sofocación de las llamas.

Fue alrededor de las 12:20 horas cuando el director general de Bomberos de la Ciudad de México, conocido como Jefe Vulcano Cova, informó que el incendio había sido extinguido en su totalidad.

Posteriormente, los cuerpos de emergencia iniciaron labores de remoción de escombros y enfriamiento en el predio, utilizado como bodega de materiales reciclables, para evitar una posible reactivación del fuego.